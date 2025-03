Theatro Municipal do Rio celebra 50 anos do balé Floresta Amazônica

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebeu o balé Floresta Amazônica. A obra, considerada o único clássico da dança 100% brasileiro, celebrou 50 anos. Criado pela renomada coreógrafa Dalal Achcar, o espetáculo conta com 70 bailarinos, incluindo Fernando Mendonça e Gabriela Sisto. A trama apresenta o romance entre um homem branco e uma deusa indígena e destaca a importância da preservação ambiental.



