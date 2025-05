Trilheiro completa 180 km pela trilha Transcarioca em 8 dias

O trilheiro Jeff Santos, de 53 anos, completou a trilha Transcarioca, de 180 km, em 8 dias. Ele partiu de Barra de Guaratiba, na zona oeste, e chegou ao Bondinho Pão de Açúcar, na zona sul. Ele passou por áreas de conservação ambiental, como o Parque Estadual da Pedra Branca e o Parque Nacional da Tijuca.

Conhecido por já ter percorrido mais de 12 mil km pelo mundo, Jeff agora planeja uma trilha de 5 mil km na América do Norte.