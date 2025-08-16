Logo R7.com
Venenosa faz fofoca das celebridades e desafia povo da Taquara no Game dos 100

Populares debateram a festa de Bruna Marquezine na Ilha Fiscal e a gravidez de Mariana Rios, que revelou o nome do seu filho: Palo

Rio Bom Demais|Do R7

Na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro, a venenosa Milena Macedo apresentou o desafio do Game do 100, onde participantes competiram para comer guloseimas penduradas. A fofoca ficou por conta da festa de Bruna Marquezine na Ilha Fiscal e a gravidez de Mariana Rios, que revelou o nome do seu filho: Palo.

