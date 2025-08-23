VÍDEO: ladrão se atrapalha e mostra o rosto durante assalto a hotel em Copacabana

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem invadiu um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio , e apontou uma arma para funcionários. Nas imagens, é possível ver que ele estava visivelmente alterado. Durante a ação criminosa, o suspeito deixou cair o pano que usava para esconder o rosto e até um boneco do Homem-Aranha que carregava. O assaltante conseguiu levar um celular e uma quantia em dinheiro antes de fugir. A polícia investiga o caso para identificar o autor do crime.



