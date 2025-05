VÍDEO: Turista é resgatado após se enterrar na areia de Copacabana

Um turista britânico foi resgatado na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro , após se enterrar na areia e não conseguir sair sozinho. Um mutirão foi necessário para retirar o banhista, que ficou preso por mais de três horas. O incidente ocorreu durante as férias dele, no final de abril, e viralizou nas redes sociais.



