Carro despenca em cima de moto em Caxias (RJ); duas pessoas morrem e criança fica ferida

Um carro despencou de uma altura de oito metros e caiu em cima de uma moto no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A motociclista Jamile Farias, que trabalha por corrida de aplicativo há três anos, conseguiu sobreviver ao acidente. O passageiro que levava na garupa, Adenildo de Souza, de 55 anos, morreu na hora.

O motorista do carro, Marco Antonio Garavito, de 65 anos, também morreu no local. A neta dele, de 7 anos, foi socorrida e levada ao Hospital Moacyr do Carmo. A criança teve traumatismo craniano, hemorragia e lesão no fígado.