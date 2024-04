De Madureira para a França, menina de 10 anos é convidada para expor no Louvre A artista mirim foi convidada para apresentar suas obras em uma área dedicada a novos taletos

A pequena artista Sophia Helena, de 10 anos, moradora de Madureira, na zona norte do Rio, vai expor os seus quadros no Museu do Louvre, em Paris. A artista mirim foi convidada para apresentar suas obras em uma área dedicada a novos taletos.