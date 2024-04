Ex-jogador do Flamengo é procurado por dívida de R$ 700 mil de pensão alimentícia da filha O meia Willians foi campeão brasileiro pelo clube em 2009. Ele é processado pela mãe da criança

Ex-jogador do Flamengo, Willians teve a prisão decretada e é considerado foragido da Justiça por uma dívida de pensão alimentícia da filha. O meia, que foi campeão brasileiro pelo Flamengo, em 2009, é processado pela mãe da criança. Os valores chegariam a R$ 700 mil. Atualmente, o jogador mora em Portugal com a esposa e outra filha. Ele responde também por abandono afetivo. Em contato com a produção da RECORD, a defesa de Willians reconheceu a dívida, mas contestou os valores. Ele estaria aguardando receber salários atrasados de um clube para cumprir a obrigação.