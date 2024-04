Menino de 5 anos da Região dos Lagos do Rio é campeão mundial de Jiu Jitsu João Lucas permanece invicto em 17 campeonatos

O pequeno João Lucas Teixeira, de 5 anos, de Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio, é campeão mundial de jiu jitsu. O menino é conhecido nos tatames como surfista por conta do cabelo longo, e está invicto em 17 campeonatos. A família do pequeno lutador relata que foi a irmã de João que despertou o interesse pelo esporte pela primeira vez, e que acompanha de perto todos os campeonatos.