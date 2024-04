No Mês das Mulheres, delegada Mônica Areal fala do trabalho no combate ao feminicídio Com mais de uma década na Polícia Civil, ela explicou como vítimas devem proceder em casos de violência ao buscarem uma delegacia

No Dia Internacional da Mulher, a delegada Mônica Areal falou sobre o trabalho na defesa das mulheres e no combate ao feminicídio. Desde 2019, a delegada é responsável pela DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Nova Iguaçu. Com mais de uma década na Polícia Civil, Mônica explicou como vítimas devem proceder em casos de violência ao buscarem uma delegacia. Ela ainda contou que faz aniversário no dia 8 de março e que trabalha com o marido.