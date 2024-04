Musa da bola e tetracampeã mundial inspira mulheres em aulas de futevôlei no Rio Referência no esporte, Natalia Guitler tem mais de 2,6 milhões de seguidores em uma rede social

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Musa do futevôlei e tetracampeã mundial, Natalia Guitler, que também é empresária, tem um centro de treinamento com o nome dela nas areias da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Cerca de 80% do público é feminino. Somente em uma rede social, a referência no esporte tem 2,6 milhões de seguidores.