Número de assaltos a ônibus cresce 150% na região da rodoviária do Rio Nessa semana, um sequestro a ônibus com 16 reféns, dentro do terminal, deixou dois passageiros feridos

O número de assaltos a ônibus no entorno da rodoviária do Rio, no centro, cresceu 150% neste ano — em comparação com 2023. Os principais alvos são os coletivos intermunicipais. Foram 43 assaltos somente no mês de janeiro nas regiões de São Cristóvão e Caju. Nessa semana, um criminoso fez 16 pessoas reféns e atirou contra dois passageiros dentro do terminal.