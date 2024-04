O Rio Que a Gente Gosta: Aline e Álvaro visitam botecos tradicionais no centro e em Ipanema A primeira parada do casal foi no Armazém Senado, reconhecido como um patrimônio carioca

Rio Bom Demais| 08/04/2024 - 12h15 (Atualizado em 09/04/2024 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share