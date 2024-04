O Rio que a gente Gosta: Casal dá dicas de passeios durante o verão

Alto contraste

No quadro o Rio que a Gente Gosta, o casal Álvaro e Aline deu dicas de programas durante o verão no Rio. A primeira parada foi na exposição interativa "Blowup Brasil", que reúne mais de 500 obras de artes infláveis, localizada no shopping VillageMall, na Barra da Tijuca, na zona oeste. Ainda na zona oeste, o casal aproveitou o maior parque de cama elástica do Rio, o "Big Jump USA".