O Rio que a Gente Gosta: Casal dá dicas de programações durante o verão

No quadro o Rio que a Gente Gosta, o casal Álvaro e Aline deu dicas de programas durante verão no Rio. A primeira parada foi na cidade de Miguel Pereira, para conhecer a "Terra dos Dinos", o maior parque de dinossauros do mundo. O casal aproveitou para se hospedar no Hotel Costa Del Mar, localizado às margens do Lago Javary. Eles também conheceram a rua Torta e a rua Coberta, cartões postais da cidade.