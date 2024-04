O Rio que a Gente Gosta: Casal passeia pela Ilha da Gigoia

Alto contraste

No quadro O Rio que a Gente Gosta, o casal Álvaro Neto e Aline Peixoto visitou a Ilha da Gigoia, na zona oeste do Rio. Os dois aproveitaram um passeio de barco curtindo o "pantanal carioca" como trajeto até a ilha. A primeira parada do casal foi em um restaurante com vista privilegiada para a natureza do local. E para finalizar o passeio, eles conheceram outras ilhas na região.