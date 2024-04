O Rio que a Gente Gosta: casal visita a Marina da Glória, cartão-postal da Cidade Maravilhosa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No quadro o Rio que a Gente Gosta, o casal Álvaro e Aline fez uma visita à Marina da Glória, na zona sul do Rio. A primeira atração foi um passeio de catamarã na baía de Guanabara. Ainda na Marina, eles aproveitaram um almoço em um restaurante especializado em culinária italiana e mediterrânea. Para finalizar, o casal se aventurou no voo parasail, aquele paraquedas amarrado a uma lancha por uma corda.