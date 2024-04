RJ: Desaparecimento do menino Davi completa um mês Segundo a polícia, 13 câmeras da praia da Barra da Tijuca já foram analisadas e a criança não foi vista

O sumiço do menino Edson Davi, de 6 anos, desaparecido na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, completou um mês. Segundo a DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros), responsável pelas investigações, 13 câmeras da praia da Barra da Tijuca já foram analisadas, e a criança não foi vista em nenhuma delas. De acordo com a polícia, a principal hipótese é de afogamento. O Corpo de Bombeiros ampliou a área de buscas.