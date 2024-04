RJ: Jovem do subúrbio faz sucesso com desenhos na internet Cauã Adriano viralizou na internet ao postar seu trabalho com criatividade e alegria

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O jovem desenhista de Tomás Coelho, no subúrbio do Rio, faz sucesso na internet com seus vídeos e desenhos de famosos. Cauã Adriano viralizou ao postar os trabalhos com criatividade e alegria. O maior sonho do jovem é presentear a mãe com uma casa própria, como resultado do talento e trabalho.