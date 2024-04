RJ: Jovens do projeto 'Geração UPP' conquistam medalhas fora do país Os atletas acumulam 21 medalhas em apenas três competições; um dos eventos foi em Paris, na França

Jovens que fazem parte do projeto "Geração UPP", da Polícia Militar, no morro da Providência, no centro do Rio, conquistaram medalhas em competições internacionais de jiu-jitsu. Adolescentes de comunidades cariocas são treinados em UPPs (Unidade de Polícia Pacificadora), espalhadas pelo Estado. Os atletas acumulam 21 medalhas em apenas três eventos. Uma das competições foi realizada em Paris, na França, onde os lutadores aproveitaram para conhecer pontos turísticos famosos.