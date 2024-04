Record TV |Do R7

São Paulo e Água Santa se enfrentam nesta quarta (7); saiba tudo sobre a transmissão da RECORD Acompanhe a partida também nas plataformas digitais com Carioca, Bola e Sílvio Luiz no R7.com e PlayPlus

RECORD transmite São Paulo x Água Santa nesta quarta (7), a partir das 21h30 RECORD transmite São Paulo x Água Santa nesta quarta (7), a partir das 21h30 (Reprodução/Instagram)

A RECORD vai exibir o reencontro entre Thiago Carpini, técnico do São Paulo, e sua ex-equipe, o Água Santa, nesta quarta-feira (7), a partir das 21h30. O público também pode acompanhar a partida válida pela sexta rodada pelas plataformas digitais R7.com e PlayPlus.

Na televisão, Bruno Laurence apresenta a transmissão, que terá narração de Lucas Pereira e comentários de Walter Casagrande e Sálvio Spinola. Janice de Castro e Jean Brandão serão os repórteres que estarão à beira do campo, trazendo, ao telespectador, tudo o que acontece no gramado. Márcio Canuto ficará no meio da galera, mostrando, direto das arquibancadas, o clima das torcidas.

Nas plataformas digitais, PlayPlus e canal do R7.com no YouTube, Sílvio Luiz, Bola e Carioca fazem, ao vivo, a cômica transmissão do jogo. E meia hora antes da partida, Zé Luiz comanda o Pré-Jogão e, logo depois que a bola parar de rolar, tem o Pós-Jogão. Os programas têm comentários de Cosme Rímoli e Camila Juliotti.

Acompanhe o Paulistão 2024! A RECORD transmite São Paulo e Água Santa nesta quarta (7), a partir das 21h30.