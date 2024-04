Saudades de A Fazenda? Cezar Black dá show de fofura ao lado de bezerro

Alto contraste

A+

A-

Filhotes são um ponto fraco de quem ama animais Filhotes são um ponto fraco de quem ama animais (Reprodução/Instagram)

O peão sai de A Fazenda, mas A Fazenda não sai do peão. Mesmo após o reality rural, Cezar Black continua demonstrando seu amor pelos animais e pela vida no campo.

Em uma publicação em sua rede social, o enfermeiro e influenciador esbanjou fofura ao lado de um bezerro e fez os fãs matarem saudades do reality da RECORD.

Na legenda, o ex-participante de A Fazenda 15 aproveitou para brincar com o seu próprio cachorro: "Rocco que sonhe com isso…", escreveu, indicando que o pet não gostaria dos novos amigos do seu dono.

A relação de Black com Rocco é como de pai e filho. E os internautas se divertiram e ainda especularam a reação do cãozinho ao ver a foto: "Vai ficar com ciúmes".

Continua após a publicidade

Além do humor nos comentários, teve chuva de elogios para o pai de pet: "Guerreiro e inspirador", apontou uma fã. Outra, não economizou nas palavras: "Transborda amor e carinho".

Confira a postagem e conte qual seria a reação de Rocco:

Continua após a publicidade

Bateu saudade dos animais rurais na tela da RECORD? Reveja A Fazenda 15 pelo PlayPlus!

Relembre a trajetória de Cezar Black em A Fazenda 15:

Publicidade 1 / 26 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Do Paiol para a sede, Cezar Black viveu intensamente A Fazenda 15, e se entregou ao amor! O enfermeiro nunca escondeu que estava no reality rural para jogar. E como em toda boa disputa, ele encontrou rivais declarados e aliados sinceros, mas também se divertiu e protagonizou cenas engraçadas que fizeram a alegria do público; relembre! • Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!