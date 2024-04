Sheherazade desabafa e agita web: "Sou menos raiz no chão e mais folha ao vento" 

Rachel Sheherazade se despediu de A Fazenda 15 nesta quinta-feira (19). A decisão foi baseada na página 26 do Manual de Sobrevivência, que diz que são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física dos outros, sejam eles do elenco ou produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra Jenny Miranda, a participante acabou deixando o reality após passar um mês no confinamento. Desde a pré-estreia, no dia 18 de setembro, Rachel provou ser dona de uma personalidade forte e viveu o programa intensamente, com risadas, abraços, choros, tretas, discursos e amizades. Confira os melhores momentos da ex-peoa!