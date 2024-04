Sheherazade usa dose de humor para participar de nova trend e agitar a web

Alto contraste

Internautas se divertiram com a participação da loira na trend Internautas se divertiram com a participação da loira na trend (Reprodução/Instagram)

O peão sai de A Fazenda, mas o reality rural nunca sai do ex-participante. Em memória a um momento marcante de sua trajetória no programa, Rachel Sheherazade usou uma boa dose de humor para brincar com a situação, agitando a web.

Em postagem recente no Instagram, a jornalista participou de uma trend que está dando o que falar nas redes e arrancou risadas dos internautas.

A partir de duas imagens de um acontecimento específico, a ideia é mostrar que pessoas que não presenciaram o ocorrido não entenderiam a relação entre as fotos. Mas, para quem entende, a diversão é garantida.

Na legenda, a loira disparou: "As gerações futuras não saberão a relação entre essas duas imagens".

O contexto entre Sheherazde e o animal mudou a rota de A Fazenda 15 logo no início do programa. Ao ser designada a cuidar das ovelhas do Cercadão de Itapecerica da Serra, a ex-peoa se envolveu em uma briga com uma de suas companheiras de confinamento, e acabou levando a pior na confusão.

Relembre o caso:

Os seguidores da jornalista foram à loucura nos comentários e deixaram uma chuva de risadas, piadas e até mesmo desabafos. "Hoje podemos até rir, mas jamais iremos esquecer", admitiu um fã. "Tópico delicado", brincou outra. E ainda teve quem pontuou: "Parou o Brasil".

Confira a postagem e deixe sua risada nos comentários:

Bateu saudades de ver a loira em A Fazenda 15? Então, acesse o PlayPlus para rever a última temporada do reality show e continue ligado no site oficial da RECORD para acompanhar as novidades.

Relembre a trajetória de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15:

share Rachel Sheherazade se despediu de A Fazenda 15 nesta quinta-feira (19). A decisão foi baseada na página 26 do Manual de Sobrevivência, que diz que são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física dos outros, sejam eles do elenco ou produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra Jenny Miranda, a participante acabou deixando o reality após passar um mês no confinamento. Desde a pré-estreia, no dia 18 de setembro, Rachel provou ser dona de uma personalidade forte e viveu o programa intensamente, com risadas, abraços, choros, tretas, discursos e amizades. Confira os melhores momentos da ex-peoa!