Stephanie Balek compartilha momentos da preparação vocal do Canta Comigo 6

A preparadora vocal mostra sua rotina como profissional A preparadora vocal mostra sua rotina como profissional (Reprodução/Instagram)

A gravações do Canta Comigo 6, que estreia em breve na tela da RECORD, já estão a todo vapor! Mas, você já se perguntou como acontece a preparação vocal de um reality show? A jurada e especialista no assunto, Stephanie Balek, compartilhou com o público um pouquinho da rotina dos ensaios nas suas redes sociais.

Assim, além de assistir às apresentações de tirar o fôlego na tela da emissora, os telespectadores também podem acompanhar os bastidores da competição.

Diretamente dos estúdios do programa, Stephanie contou um pouco sobre o dia de ensaios em vídeo nos stories. "Começamos preparando os candidatos que vão gravar amanhã", revelou. O treinamento acabou mais tarde que o esperado e, no final da noite, ela ainda aproveitou para brincar: "Esqueceram de mim no estúdio".

Lapidar as vozes incríveis que enfrentam os 100 jurados do programa não é um trabalho fácil. O treinamento dos participantes pode levar horas, durante vários dias. Mas, no final, todo o esforço vale a pena!

No palco onde sonhos viram realidade, os participantes da sexta temporada do reality musical fazem muito além de apresentações impecáveis. Para entregar o melhor possível aos avaliadores e ao público, os cantores precisam estar em constante evolução.

Fique ligado! A nova temporada do Canta Comigo estreia em breve na tela da RECORD.

Relembre todos os cantores que conquistaram o grande prêmio:

Campeões dos campeões Débora Pinheiro venceu a primeira temporada, depois, o vencedor do Canta Comigo 2 foi o haitiano Franson. Na terceira edição, a dupla Irmãos Braunna saiu com o troféu. Logo após, a jovem Anna Maz conquistou a todos. E, por último, o fenômeno Helleno foi o melhor e, agora, integra o painel da sexta temporada