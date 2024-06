A Fazenda, Power Couple e Troca de Esposas: relembre as participações de Nahim nos realities da RECORD

Alto contraste

Nahim participou do Power Couple, A Fazenda e Troca de Esposas na RECORD (Divulgação/RECORD)

Dono de sucessos como Dá Coração, Taka Taka e Coração de Melão, Nahim Jorge Elias Júnior se calou nesta quinta-feira (13). O cantor foi encontrado morto, aos 71 anos, na sua casa em Taboão da Serra (SP). O artista, amado pelo público da RECORD, participou de três realities na emissora: A Fazenda (2017), Power Couple Brasil 6 (2022) e Troca de Esposas (2023); relembre a passagem dele pelas atrações!

A Fazenda

Em 2017, o cantor Nahim participou de A Fazenda - Nova Chance e acabou eliminado com 48,23% dos votos, após perder a preferência do público para a também cantora Rita Cadillac. O ex-peão pediu para ser indicado à Roça após protagonizar uma briga feia com Yuri Fernandes para quem havia passado o chapéu de Fazendeiro em um clima marcado por tensão.

Marcos Harter também estava na Roça tripla, mas garantiu mais uma semana no programa ao vencer a Prova do Fazendeiro.

Power Couple Brasil 6

Nahim e sua então esposa Andreia Andrade marcaram presença no reality de casais Power Couple Brasil. Logo que chegaram, eles assumiram a cozinha e prepararam a maioria das refeições na Mansão. O que no começo era bom, acabou causando problema para a dupla. Andreia se envolveu em alguns atritos por ser muito “mandona”, segundo os jogadores.

Apesar de serem queridos pelos participantes no início do programa, se envolveram em conflitos com o casal Bretheus e acabaram com 18,13% dos votos, em uma DR que contou com Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, e Rogério e Baronesa

Troca de Esposas

Em 2023, também ao lado de Andreia Andrade, o cantor encarou o desafio do Troca de Esposas, comandado por Ticiane Pinheiro. As famílias Nahim e Spani viveram momentos inusitados com a presença de uma pessoa de fora na residência. A cabeleireira Hellen foi morar na casa de Nahim e logo de cara já protagonizou um momento divertido, ao confundir o cantor com o apresentador Raul Gil.

Durante a passagem de Hellen, Nahim convidou a nova esposa para acompanhá-lo em um jantar especial com o músico Gabriel Torres e o cantor Ovelha, que logo avisou em tom de brincadeira que ela estava lascada por estar na casa do amigo.

Apesar de brigas e muito climão na nova casa de Andreia, na cidade de Santos (SP), tudo terminou bem, com troca de conselhos e amizade em uma mesa de conversa mediada pela apresentadora da RECORD.

