A Hora da Venenosa volta à grade da RICtv RECORD, em Curitiba, com novos quadros e muita fofoca

A cobra é interpretada pelo locutor, radialista e humorista Gilson Sodré (Divulgação/RICtv RECORD)

O programa A Hora da Venenosa retorna à tela da RICtv RECORD na próxima segunda-feira (10), com o bate-papo divertido entre Cecília Comel e a cobra Judite, interpretada por Gilson Sodré. A dupla terá a companhia do jornalista e apresentador Matheus Furlan.

De segunda a sexta, às 14h30, logo após o Balanço Geral Curitiba, o público ficará por dentro de tudo o que acontece no mundo do entretenimento, com diversão e muita fofoca.

Entre as novidades, quadros e reportagens especiais diretamente das ruas de Curitiba e das cidades da região metropolitana do Paraná. Além de um reforço na interação nas plataformas digitais.

A Hora da Venenosa, uma marca no início das tardes na RECORD em diversas cidades do país, substitui o RIC Notícias Tarde. “Essa mudança atende não só a uma estratégia interna de conteúdo e programação, mas principalmente uma demanda do público que se identifica demais com o produto. A Venenosa é um produto que tem a cara da RICtv e da RECORD, e a gente trouxe de volta à grade justamente para promover esse reencontro com nossa audiência”, explica Carlos Aros, diretor de Produto, Conteúdo e Convergência do Grupo Ric.

“Estamos atendendo a um pedido da audiência fiel da RICtv RECORD e de grandes parceiros de negócios. É um mais um passo para reforçar o nosso compromisso de valorizar esse relacionamento”, reforça Marcelo Requena, diretor de Mercado e Relações Integradas.