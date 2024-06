Acerte ou Caia: gravações do programa apresentado por Tom Cavalcante são finalizadas e prometem surpresas

Alto contraste

Tom Cavalcante apresentará atração que estará na RECORD a partir de agosto Divulgação/RECORD/BoxFish

Com muita surpresa e diversão para o público, as gravações do programa Acerte ou Caia!, que será apresentado pelo humorista Tom Cavalcante, foram concluídas. As filmagens foram feitas na Argentina e, ao todo, 176 artistas participaram da atração. Serão 16 episódios que irão ao ar, a partir de agosto, nas tardes de domingo da RECORD.

Cada programa terá 11 competidores e apenas um vencedor, que ganhará um prêmio em dinheiro. A disputa consiste em responder perguntas de variados assuntos, feitas por Tom Cavalcante. Em caso de acerto, o participante permanece na disputa, caso contrário, o chão se abre e quem errou a pergunta cai em um buraco.

Os artistas que participaram da dinâmica são dos mais variados meios, sendo influenciadores, cantores, ex-participantes de reality shows, atores, atrizes, ex-atletas, entre outros.

É o retorno do apresentador para a RECORD. No final de 2023, Tom Cavalcante retornou à emissora após 12 anos, Entre 2004 e 2011, ele apresentou o Show do Tom e o Tom de Bola, e fez parte do elenco de Louca Família.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish com direção de David Feldon.