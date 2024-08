‘Aliança de sucesso’, diz Tom Cavalcante sobre dividir o Super Domingo da RECORD com Rachel Sheherazade Descubra todas as novidades sobre os programas que estreiam na emissora neste fim de semana (18) Tudo de Record|Do R7 14/08/2024 - 17h14 (Atualizado em 14/08/2024 - 17h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os apresentadores e diretores soltaram diversos segredos sobre os programas Reprodução/RECORD

A coletiva de imprensa do Super Domingo rendeu! Diretores e apresentadores soltaram o verbo e explicaram cada detalhe dos programas que estreiam neste domingo (18). Veja todas as novidades sobre o Domingo Record e o Acerte ou Caia!

Para explicar o funcionamento do game show, Tom Cavalcante apareceu por meio de videoconferência direto de Los Angeles, nos Estados Unidos, e no estúdio o bate-papo ficou por conta do diretor artístico da RECORD, Cesar Barreto, o diretor do programa, David Feldon, e o diretor artístico da BoxFish, Eduardo Gaspar. Para falar do Domingo Record, estavam presentes Rachel Sheherazade, o diretor do núcleo de jornalismo, Rafael Perantunes, e o diretor do programa, Wilson Ribas.

Rachel comandará uma revista eletrônica diferenciada, a partir das 12h30, todos os domingos, mesclando jornalismo e entretenimento. Segundo a apresentadora, vai rolar entrevista com famosos, notícias sobre os principais assuntos do momento, e até reportagens especiais na rua: “Eu comecei como repórter de rua em uma afiliada da RECORD na Paraíba, TV Correio. E foi muito bom relembrar esse contato direto com a população!”

Logo na estreia, Rachel entrevista Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda. O casal vai falar sobre a gravidez, participa de um game de perguntas e respostas e vão encarar um desafio para descobrir quem entende mais sobre os cuidados com o bebê. Sheherazade também vai ter um bate-papo com Davi Brito, onde ele revela o motivo pelo qual desistiu de cursar medicina e que agora pretende se formar para ser empreendedor imobiliário. Na conversa, o campeão de reality contou que já possui quatro casas em um único condomínio de Salvador (BA).

Publicidade

Além das entrevistas, o Domingo Record vai apresentar um quadro com Reinaldo Gottino, o Domingo em Forma. O apresentador vai encarar um desafio de emagrecimento e estará ao vivo na estreia. O pessoal de casa pode interagir pela internet: “O público vai poder chutar qual peso o Gottino tem, vai ter uma balança no programa”, disse Wilson.

As notícias também terão peso importante: “Um dos nossos grandes diferenciais que a gente tem nesse projeto é a possibilidade de ter jornalismo o vivo nesse horário, na TV aberta, no domingo, contou Rafael.

Publicidade

Já o Acerte ou Caia! está voltado totalmente para o entretenimento, mas não pense que não vai rolar emoção. O reality marca a volta de Tom Cavalcante para a tela da RECORD: “Foi uma surpresa muito agradável receber o convite”, destacou. Ele falou que além de apresentar, também vai atuar, usando seu lado bem-humorado: “A cada programa a gente constrói uma história!”

Segundo Eduardo, o game está repleto de memes por conta da queda. Ele também destacou a performance de Tom: “Quando a gente traz um formato de fora, é sempre desafiador para o apresentador olhar para os outros que já fizeram esse programa em outros territórios, porque sempre rola comparação. O Tom fez um trabalho brilhante na condução do Acerte ou Caia! Ele se empoderou do projeto, entendeu as regras, fez daquele palco, o palco dele. Quem assistir, vai ver o melhor do Tom!”

Publicidade

Cesar complementou, dizendo que o programa é diário na Argentina: “A gente gravou no mesmo estúdio, com a mesma estrutura e equipe. Vocês vão ver o Tom de uma maneira diferente, como nunca viram”. O apresentador concordou e jogou a bola para a amiga: “Esse nosso encontro, meu e da Rachel nas tardes, fala muito dessa aliança de sucesso e de novidades na tela da RECORD”. Sheherazade adicionou: “E de nordestinos, né, conterrâneo?”

Tom alegou que fez o programa com muito esmero, “assinatura inovadora”, e não deixou de brincar: “Levei quase três meses para entender [a dinâmica]. Existem segredos dentro da mecânica que são minuciosos”.

David e Eduardo explicaram como será o jogo. A cada episódio, 11 jogadores disputam um prêmio que pode chegar a R$ 300 mil. A foto de um deles aparece no telão logo no início do programa, a pessoa vira o líder e tem que escolher com quem vai duelar. Esses duelos só terminam quando um dos dois não sabe a resposta da pergunta e caí no buraco: “Começamos com 11 e terminamos com um participante”, disse David.

Quem conseguir vencer os duelos e chegar à final, ainda encara um novo desafio: sair com metade do prêmio que ganhou, ou enfrentar uma prova com 14 perguntas que devem ser respondidas em dois minutos. Caso vença o desafio, o prêmio dobra!

Por fim, Tom deu a deixa: “RECORD vai surpreender com uma programação muito rica de talentos e entretenimento!”

Se liga na programação do Super Domingo na RECORD:

10h30 - Todo Mundo Odeia o Chris

11h30 - Eu, a Patroa e as Crianças

12h30 - Domingo Record

14h - Acerte ou Caia!

16h - Hora do Faro

18h - Canta Comigo Teen 5

19h45 - Domingo Espetacular

E logo após, Câmera Record

Assista à coletiva:

E não se esqueça: Domingo Record e Acerte ou Caia! estreiam neste domingo (18), na tela da RECORD.

Veja os primeiros participantes do Acerte ou Caia!