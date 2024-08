Ator na área? Carelli solta novo spoiler sobre participante misterioso de A Fazenda 16 O diretor do reality rural contou dica valiosa e os seguidores já lançaram seus palpites Tudo de Record|Do R7 22/08/2024 - 10h55 (Atualizado em 22/08/2024 - 11h08 ) ‌



Carelli está a todo vapor com dicas e spoilers na internet Reprodução/RECORD

Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da RECORD, jogou mais um mistério no ar sobre A Fazenda 16. Ele prometeu em live do Aquecendo o Feno que soltaria spoilers sobre os participantes da nova temporada do reality rural, e está cumprindo à risca o combinado!

Nas redes sociais, Carelli escreveu: “Um dos futuros peões fez mais de quinze novelas, em várias emissoras diferentes.”

Bastou essa frase para pipocarem comentários sobre o ator misterioso: “Sidney Sampaio está mais confirmado que a Galisteu”, brincou um internauta. Outro chutou: “Sacha Bali ou Kayky Brito!”

Esse é o terceiro spoiler sobre participantes que o diretor solta. O primeiro foi sobre futura peoa, que tem apenas um registro profissional na carteira de trabalho e já protagonizou affair com um cantor amado pelo Brasil. O segundo foi mais misterioso ainda: “A moda uniu a futura peoa a um cantor. Após este affair, ela teve uma gravidez polêmica. Quem é?”

A Fazenda 16 estreia no dia 17 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!