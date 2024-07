Bateu saudades! Fãs relembram vencedores do Power Couple Brasil Ganhadores da última temporada, que foi ao ar em 2022, Brenda Paixão e Matheus Sampaio foram os mais lembrados pelo público Tudo de Record|Do R7 24/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No ar de 2016 até 2022, Power Couple Brasil deixa saudade nos fãs Reprodução/RECORD

Quem sente saudades do Power Couple Brasil por aí? No reality que fez história na RECORD era necessário mais do que apenas o amor para vencer um prêmio milionário. Com muitos fãs de norte a sul do país, o programa teve seis temporadas cheias de adrenalina e muito entretenimento para a família brasileira!

Uma postagem na conta oficial do PlayPlus questionou o público quem era o verdadeiro Casal Power entre os vencedores. Muitos apontaram os vencedores da temporada 2022, Brenda Paixão e Matheus Sampaio. “O melhor casal, sem dúvidas, foi Brenda e Matheus (Bretheus), amava eles”, comentou uma fã.

Os mais aficionados pelo reality, relembraram com muito amor das primeiras edições. “O melhor casal foi Laura e Jorge, com certeza. O verdadeiro Casal Power”, indagou um internauta.

Confira a postagem na íntegra:

Bateu saudades do Power Couple Brasil? Reveja tudo o que rolou pelo PlayPlus!