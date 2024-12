Chris Lemos abre álbum de fotos das férias e seguidores reagem: ‘Merecido’ Apresentadora do Jornal da Record mostra registros dos momentos de descanso no Rio de Janeiro; confira! Tudo de Record|Do R7 05/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 02h00 ) twitter

Chris Lemos mostra dias de descanso no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram

Descanso merecido! A apresentadora do Jornal da Record, Chris Lemos, abriu seu álbum de férias e compartilhou com os seguidores momentos de lazer nas praias do Rio de Janeiro.

Chris mostrou os lugares paradisíacos que passou e também registrou um encontro com as amigas. Na publicação, os fãs da apresentadora deixaram elogios pela escolha da jornalista em visitar Cidade Maravilhosa.

“Merecido”, escreveu uma seguidora sobre o descanso de Chris. Outra observou: “Que chique”. E também teve telespectador carioca dando boas-vindas: “A cidade do Rio de Janeiro é democrática, com lugares lindos! Muito bem-vinda à nossa cidade”.

Confira a postagem:

O Jornal da Record, vai ao ar a partir das 19h50. Após a exibição, o conteúdo estará disponível no PlayPlus e no R7.com. Também será exibida no Jornal da Record News, às 21h.