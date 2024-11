Com Roberto Cabrini como enviado especial, o time da RECORD está pronto para cobertura ‘in loco’ das eleições dos Estados Unidos A emissora terá jornalistas na base dos candidatos Donald Trump, na Flórida, e Kamala Harris, em Washington Tudo de Record|Do R7 01/11/2024 - 19h10 (Atualizado em 05/11/2024 - 12h57 ) twitter

Edu Moraes/RECORD

O time da RECORD está em peso nos Estados Unidos para acompanhar, de perto, as eleições presidenciais americanas, que se encerram na próxima terça-feira (5) e estão prontos para trazer todos os fatos e notícias aos telespectadores. Donald Trump concorre pelo Partido Republicano e Kamala Harris pelo Democrata.

Roberto Cabrini é o enviado especial para ancorar reportagens especiais das eleições aos programas da grade da RECORD. O repórter de política Thiago Nolasco está, há dois meses, em Washington, acompanhado os bastidores da política americana.

Direto do quartel-general dos republicanos, na Flórida, estará o correspondente da RECORD nos Estados Unidos, Vandrey Pereira. Já o repórter José Luiz Filho estará no QG da candidata Kamala Harris, em Washington.

As jornalistas Tina Roma e Juliana Rios ficarão em Miami e Orlando, para mostrar como os brasileiros estão vendo e votando nas eleições americanas no estado de grande presença latina.

Os estúdios do Jornal da Record terão um cenário especial, que marcará a cobertura e divulgação dos números, em parceria com a agência Associated Press (AP), a mais antiga e respeitada dos Estados Unidos. A AP compila os votos em todos os estados norte-americanos, fazendo uma projeção do vencedor.