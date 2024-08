Copa Paulista: R7.com e PlayPlus exibem partida entre XV de Jaú e União São João neste sábado (31) Quem vencer o jogo, avança na competição! A bola rola, a partir das 17h; saiba mais sobre a fase de mata-mata Tudo de Record|Do R7 29/08/2024 - 12h38 (Atualizado em 29/08/2024 - 12h38 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

União São João e XV de Jaú empatam primeiro jogo das oitavas de final e jogo da volta acontece neste sábado (31) Reprodução/Instagram

Quem vencer, avança! Neste sábado (31), a partir das 17h, a RECORD transmite, ao vivo, para o interior e litoral do Estado de São Paulo, o jogo de volta das oitavas de final da Copa Paulista, entre XV de Jaú e União São João. A partida será disputada no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP).

O time já está escalado para trazer todas as emoções: Evaldo Prado será o narrador, Alex Frutuoso o comentarista, e Jean Sgarbi o apresentador. A emissora também vai exibir o confronto nas plataformas digitais, pelo R7.com e PlayPlus, serviço de streaming da RECORD.

Na partida de ida, disputada no último sábado (24), em Araras, também com transmissão da emissora, as equipes empataram sem gols. Sendo assim, quem vencer a partida, avançará às quartas de final do torneio. Caso o jogo termine empatado novamente, a decisão da vaga será decidida nos pênaltis.

Oitavas de final da Copa Paulista

‌



Além do duelo entre União São João e XV de Jaú, as partidas entre Comercial e Primavera, e São Bento e Portuguesa, também terminaram empatadas. Saíram na frente de seus adversários os times: Monte Azul, Juventus-SP, Capivariano, Votuporanguense e XV de Piracicaba.

Importante destacar que os confrontos estão muito equilibrados. Mesmo os jogos que tiveram vencedores, as vantagens são de somente um gol de diferença, ou seja, os times que largaram na frente venceram seus jogos das oitavas de final por 1 a 0 ou 2 a 1.

Acompanhe o duelo entre XV de Jaú e União São João neste sábado (31), às 17h, com transmissão do R7.com e PlayPlus.