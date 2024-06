Copa Paulista: R7.com transmite Rio Claro e Grêmio São-Carlense neste sábado (15)

Alto contraste

Rio Claro e Grêmio São-Carlense estreiam na Copa Paulista neste sábado (15) (Reprodução/Instagram)

Copa Paulista é no R7.com! Rio Claro e Grêmio São-Carlense disputam a primeira rodada da competição neste sábado (15), a partir das 15h. A partida será no Estádio Municipal Dr. Augusto Schimidt Filho e o público acompanha o duelo com o narrador Decimar Leite e o comentarista Beto Quinalha.

A primeira fase da Copa Paulista 2024 conta com 26 clubes divididos em cinco grupos, sendo quatro chaves com cinco times e uma com seis. Para passar da primeira fase é necessário que ficar entre os três primeiros colocados de cada grupo, e o melhor quarto colocado entre todas as chaves também avança à fase mata-mata. O campeão do torneio tem a possibilidade de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. O vice campeão, sem direito de escolha, fica com a vaga que ‘sobrar’.

Rio Claro

Após a frustração de não se classificar para fase mata-mata da Série A2 do Paulistão, o Rio Claro vira a página e inicia a Copa Paulista visando uma possível vaga em competições nacionais. O time não disputa uma partida oficial desde março, e trouxe novidade para a disputa da competição: o técnico Lúcio Borges chegou comandará a equipe no campeonato.

Grêmio São-Carlense

Já o Grêmio São-Carlense, na quarta divisão do Paulistão, teve a segunda melhor campanha na primeira etapa do torneio. Porém, quando iniciou a fase mata-mata, o time foi eliminado pelo Ska Brasil na primeira oportunidade. Ao contrário do Rio Claro, o time de São Carlos disputa a Copa Paulista pela primeira vez.

Acompanhe o duelo entre Rio Claro e Grêmio São-Carlense neste sábado (15), às 15h, com transmissão do R7.com e PlayPlus.