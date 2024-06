Copa Paulista: RB Bragantino e São Bento se enfrentam neste sábado (22), com transmissão do R7.com A bola rola às 15h e público também pode acompanhar a partida pelo PlayPlus; saiba mais sobre a primeira rodada

RB Bragantino e São Bento se enfrentam pela segunda rodada da Copa Paulista (Reprodução/Instagram)

É mais uma rodada de Copa Paulista no R7.com! RB Bragantino Sub-23 e São Bento disputam a segunda rodada da competição neste sábado (22), a partir das 15h. A partida será no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista e o público acompanha o duelo com o narrador Decimar Leite e o comentarista Beto Quinalha.

RB Bragantino

Após uma campanha ruim na temporada anterior, o Massa Bruta tenta a volta por cima na competição. Na Copa Paulista de 2023, o time saiu vitorioso de somente uma partida. Neste sábado (22), com o apoio da torcida, o RB Bragantino faz a sua estreia no torneio.

São Bento

Já o time de Sorocaba começou a Copa Paulista com autoridade. Vitória sobre o Capivariano por 3 a 1, e liderança no grupo. O São Bento disputa mais um ano a competição. Nas suas últimas três participações, a equipe não avançou para a segunda fase nenhuma vez. Agora, ainda mais maduro no torneio, o time busca chegar cada vez mais longe.

A primeira fase da Copa Paulista 2024 conta com 26 clubes divididos em cinco grupos, sendo quatro chaves com cinco times e uma com seis. Para passar da primeira fase é necessário que ficar entre os três primeiros colocados de cada grupo, e o melhor quarto colocado entre todas as chaves também avança à fase mata-mata. O campeão do torneio tem a possibilidade de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. O vice campeão, sem direito de escolha, fica com a vaga que ‘sobrar’.

Acompanhe o duelo entre RB Bragantino e São Bento neste sábado (22), às 15h, com transmissão do R7.com e PlayPlus.