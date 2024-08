Cristiane Cardoso divulga pôster de Neemias, spin-off de A Rainha da Pérsia Em sete episódios, a história do copeiro real estreia dia 30 de setembro no Univer Vídeo Tudo de Record|Do R7 26/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mario Bregieira interpreta Neemias, personagem que dá nome à série Divulgação/Seriella Productions

Tem nova superprodução chegando! Cristiane Cardoso, autora de A Rainha da Pérsia, divulgou o pôster e a data de estreia de Neemias, spin-off escrito por Raphaela Castro.

Estrelada por Mario Bregieira e dirigida por Felipe Cunha, a minissérie tem sete episódios e estreia no dia 30 de setembro no Univer Vídeo contando a história do copeiro real que terá um papel importante para Jerusalém e o povo judeu.

Nos comentários, alguns dos atores que compõem o elenco vibraram com a novidade. Mario Bregieira refletiu com a proximidade da chegada da série: “Quantos pilares da nossa vida precisamos reconstruir? Com a história de Neemias vamos aprender que com a força da oração e de Deus temos ânimo para reconstruir qualquer muralha! Vai ser lindo, expectativa a mil aqui”.

Karina Amorim também demonstrou ansiedade: “Estamos chegando! Não vejo a hora de ver essa história entrando na casa das pessoas e transformando vidas, restaurando famílias e restabelecendo a fé de milhares de pessoas”. E Bruna Pinheiro escreveu: “Uma honra e uma delícia fazer parte desse projeto tão especial”. Outros nomes como Bernardo Mesquita, Homero Ligere e Fifo Benicasa também comentaram no post de Cristiane Cardoso.

‌



Confira a publicação:

Fique ligado em tudo sobre Neemias no site oficial. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.