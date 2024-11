Debate na RECORD: candidatos à Prefeitura de São Paulo apresentam suas propostas; assista agora Iniciativa em parceria com o Estadão recebe Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) neste sábado (19), a partir das 21h Tudo de Record|Do R7 19/10/2024 - 20h38 (Atualizado em 19/10/2024 - 20h38 ) twitter

O debate relacionado ao segundo turno das eleições com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela RECORD em parceria inédita com o Estadão, acontece neste sábado (19), às 21h. Com transmissão simultânea no R7.com, no PlayPlus e no canal da emissora, Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) vão apresentar aos telespectadores suas propostas de saúde, segurança pública, educação e outros para melhorar a cidade.

O debate será mediado pelo jornalista e âncora de TV, Eduardo Ribeiro, e terá três blocos com rodadas de perguntas diretas entre os candidatos. A cada infração, o candidato perderá 30 segundos de suas considerações finais, podendo ser expulso caso insista no descumprimento das regras.

Acompanhe a transmissão em todas as plataformas digitais da RECORD.

Assista agora!