Elenco da RECORD homenageia Silvio Santos Nomes como Rodrigo Faro, Adriane Galisteu, Ana Hickmann, Mariana Godoy e Celso Zucatelli destacaram nas redes sociais o legado deixado pelo apresentador, que morreu neste sábado (17) Tudo de Record|Do R7 17/08/2024 - 12h05 (Atualizado em 17/08/2024 - 12h44 ) ‌



Elenco da RECORD homenageia Silvio Santos

O sábado (17) amanheceu mais triste com a notícia do falecimento de Silvio Santos, aos 93 anos. Ícone da televisão, o comunicador estava internado há quinze dias em um hospital da zona sul de São Paulo. Nas redes sociais, Rodrigo Faro, Ticiane Pinheiro, Mariana Godoy, Celso Zucatelli e Edu Ribeiro homenagearam o apresentador, inspiração para suas carreiras e destacaram o legado deixado pelo artista e empresário do SBT.

Rodrigo Faro, apresentador do Hora do Faro e do Canta Comigo Teen escreveu:

“O Brasil perde hoje o maior nome da televisão brasileira, um gênio da comunicação. Silvio se foi, mas seu legado será eterno. Foi assistindo ao Silvio na TV que eu descobri a minha vocação. Silvio foi uma inspiração para mim e para todos aqueles que trabalham com comunicação nesse país. Que honra ter conhecido e aprendido com esse grande artista. Descanse em paz, Silvio. Meu abraço e meus sentimentos aos familiares, amigos e a toda família SBT. ”Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar”!”.

Adriane Galisteu, que comanda A Fazenda, relembrou a carreira na emissora: “Acordei com o coração partido com essa notícia, perdemos o maior de todos! Aprendi e falo pra quem quiser ouvir que sou melhor hoje porque ele me ensinou… seguirei te aplaudindo sempre! Todo meu amor a família meus mais profundos sentimentos!”

Mariana Godoy, jornalista e responsável por apresentar o Fala Brasil e Acumuladores destacou fotos com Silvio: “Algumas pessoas ficarão para sempre”.

Ana Hickmann, que está à frente do Hoje em Dia, publicou: “Você consegue imaginar o tamanho da emoção que eu senti o dia em que conheci o Silvio Santos! Foi único poder gravar ao lado dele. Nosso ídolo e ícone da TV brasileira. Nosso exemplo de comunicador e influenciador. O Brasil não estava preparado para sua partida. Eu assistia o programa do Silvio Santos junto com a minha vozinha Dona Leonita, todos os domingos. Todo brasileiro tem uma história ou lembrança desse cara que marcou muitas gerações.Meus sentimentos para família e para o Brasil.”

Reinaldo Gottino, apresentador do Balanço Geral Tarde, escreveu: “Descanse em paz, Silvio! Todo apresentador de TV aprendeu algo com você”.

Ticiane Pinheiro, apresentadora do Hoje em Dia, disse: “Que tristeza! Hoje perdemos nosso mestre, ídolo, uma pessoa muito querida, alegre e que será sempre lembrado com muito amor. Descanse em paz, Silvio! Força para sua linda familia, amigos e fãs, que são muitos”.

Celso Zucatelli, um dos apresentadores do Hoje em Dia e Quilos Mortais postou um vídeo e relembrou momentos com Silvio Santos: “Referência”. Na legenda, destacou: “A TV brasileira só é o que é por sua causa”.

Edu Ribeiro, âncora do Fala Brasil ao lado de Mariana Godoy, publicou uma foto de Silvio Santos com um coração de luto.

Em seus perfis oficiais, os jurados do Canta Comigo Teen relembraram a importância do comunicador em suas vidas e também no dia a dia de milhões de brasileiros:

Andréa Sorvetão escreveu: “O gênio se foi, fica a lenda. Simplesmente o melhor”.

Rodrigo Cáceres postou: “Achei que esse dia nunca chegaria! Graças a Deus tive a oportunidade de pelo menos dividir o palco com o Mestre uma vez. O céu está em festa. Descanse em paz! Silvio Santos vem aí! Meus sinceros sentimentos a toda a família”.

Já Nicholas Torres disse: “Que seu legado permaneça na eternidade! Aprendemos muito com seu jeito revolucionário de comunicar. Uma inspiração para mim e para tantos”.

Ana Dutra comentou: “Cresci com esse ícone na telinha de casa, mais uma inspiração que vai e deixa sua história marcada na humanidade. O maior comunicador e empresário do Brasil. Ele entrava em nossas casas sempre com um sorriso no rosto e mudando o dia de todos nós”.

A dupla Caju e Castanha também se manifestou: “Um dos maiores apresentadores da TV brasileira”.

Saimon, o Bola, escreveu: “O Brasil acordou triste hoje”