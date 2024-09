Elenco de Neemias finaliza as gravações no Rio de Janeiro Minissérie protagonizada por Mario Bregieira estreia no dia 30 de setembro no Univer Vídeo Tudo de Record|Do R7 09/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 02h00 ) ‌



Equipe de Neemias celebra conclusão dos trabalhos da minissérie Reprodução/Instagram

Na última semana chegaram ao fim as gravações de Neemias, spin-off de A Rainha da Pérsia, no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, na zona oeste do Rio de Janeiro. A minissérie, que estreia dia 30 de setembro no Univer Vídeo, é protagonizada por Mario Bregieira e traz a história do copeiro real de mesmo nome.

Em sete episódios, o público vai acompanhar a trajetória do eunuco, que tem um papel importante para o povo judeu e Jerusalém.

No perfil oficial, a Seriella Productions compartilhou um registro com Mario ao lado de Hall Mendes, o Esdras, e de toda a equipe da superprodução, com um agradecimento a todos os envolvidos.

Confira a publicação:

Fique ligado em tudo sobre Neemias no site oficial. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.