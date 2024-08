Estreia do Super Domingo RECORD é adiada para o dia 25 de agosto Novos programas da emissora com Rachel Sheherazade e Tom Cavalcante vão ao ar a partir da próxima semana Tudo de Record|Do R7 17/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 17/08/2024 - 15h03 ) ‌



Tom Cavalcante e Rachel Sheherazade apresentam Acerte ou Caia! e Domingo Record Divulgação

Em virtude da morte do apresentador e empresário Silvio Santos neste sábado (17), aos 93 anos, a estreia do Super Domingo RECORD, com as atrações Domingo Record e Acerte ou Caia!, será adiada para o dia 25 de agosto.