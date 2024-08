Famosos ‘sem chão’? Saiba como funciona o desafio do game Acerte ou Caia! Programa que vai mesclar conhecimento e humor estreia na tela da RECORD no domingo (18), às 14h; descubra detalhes! Tudo de Record|Do R7 09/08/2024 - 14h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 14h06 ) ‌



O humorista volta à tela da emissora para uma produção que vai dar o que falar RECORD/Antonio Chahestian

Uma das novidades mais esperadas da programação da emissora já tem data e hora marcada para começar! Sob o comando de Tom Cavalcante, o game ‘Acerte ou Caia!’ promete boas doses de emoção para as tardes de domingo, a partir do dia 18 de agosto. Na contagem regressiva para a estreia, o humorista revelou como vai funcionar a dinâmica.

Imprevisível e empolgante, o programa conta com um elenco de peso composto por 176 famosos, que vai se reunir para testar seus conhecimentos gerais. A cada episódio, 11 das celebridades convocadas se enfrentam em um jogo de perguntas e respostas na disputa por um prêmio de até R$ 300 mil, que só um vai levar. Mostrando detalhes do cenário do programa, Tom explicou o passo a passo da competição.

A cada rodada de perguntas, o competidor que mais acertar se torna o líder da vez e convoca outro para um duelo de conhecimento. Quem gabaritar, segue na disputa, já o participante que errar, perderá literalmente o ‘chão’ e será eliminado em uma queda de tirar o fôlego.

Após os últimos dois competidores se enfrentarem, o que restou tem a chance de encarar o desafio final, onde pode multiplicar seu prêmio ou perder tudo. O movimento arriscado vai tornar tudo ainda mais emocionante e, segundo Tom, garantir muitos memes.

Confira na íntegra:

Fique ligado! Sob o comando de Tom Cavalcante, Acerte ou Caia! estreia no dia 18 de agosto, às 14h, na tela da RECORD.