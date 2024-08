Flor, Gracyanne Barbosa e Diana Santana: palpites sobre futuras peoas de A Fazenda 16 pipocam na live Aquecendo o Feno Solange Gomes foi a responsável por ‘soltar’ os nomes no bate-papo sobre o reality rural Tudo de Record|Do R7 27/08/2024 - 17h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Selfie recebeu Raissa Barbosa, Solange Gomes e Márcia Fu em live especial Reprodução/Instagram

A segunda live Aquecendo o Feno deu o que falar! Ao lado das ex-peoas Márcia Fu, Raissa Barbosa e Solange Gomes, Lucas Selfie comandou a atração sobre A Fazenda 16. O quarteto soltou a língua e colocou nomes de peso entre os palpites das futuras competidoras da temporada.

Selfie lembrou que Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da RECORD, disse que uma das participantes era um sonho antigo da produção para o elenco do programa. Solange não perdeu tempo e soltou: “Eu acho que é a Flor! Porque mandei mensagem para ela, puxando assunto, na verdade, queria pescar. Ela me deixou no vácuo! Eu sou triste, falei, ‘querida, honre nossa idade lá dentro. Você quer uns looks?’ Até apaguei! Fiquei sem graça, cancelei o envio”, explicou.

O apresentador também citou uma lista de ex-Panicats, como Juju Salimeni e Babi Muniz, mas o que fez os olhos de Raissa e Márcia brilharem foi a foto de Gracyanne Barbosa entre os palpites. Ambas apostam que a musa estará no elenco, porém, Solange soltou outra bomba: “Quer saber uma pessoa que seria uma incrível planta? Gracyanne, total! Conheço ela, não é de briga”, apontou, alegando que a artista ficaria malhando e comendo ovos.

Outra informação que Selfie recordou foi que não terão musas da ‘Banheira do Gugu’ na edição, mas alguém do “mesmo universo” pode aparecer. A charada do diretor não passou despercebida por Solange, que contou: “Já sei! Tipo de programa... Domingo Legal. Diana, saiu na mídia o nome dela”, disparou sobre a ex-assistente de palco de Celso Portiolli.

‌



Entre os nomes masculinos, Selfie lembrou da dica do diretor sobre um ator que fez diversas novelas: “Sidney Sampaio fez uma coisa que é tradição de todo mundo que vai para A Fazenda: reativou o Twitter”, brincou. As meninas concordaram que ele é provavelmente um dos peões da nova temporada.

Será que eles acertaram? Vamos ficar de olho!

‌



Veja a íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!