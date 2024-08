Fogo no feno! Rodrigo Carelli anuncia data de estreia de A Fazenda 16 A nova temporada do reality rural da RECORD vai ao ar no dia 17 de setembro Tudo de Record|Do R7 09/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2024 - 02h00 ) ‌



No comando de Adriane Galisteu, a nova edição promete puro suco de entretenimento Divulgação/RECORD

Segura, peão! A Fazenda 16 já está esquentando os motores para sua grande estreia na tela da RECORD. Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities, anunciou que o reality rural vai ao ar no dia 17 de setembro. O recado foi dado com estilo, ao som da música-tema do programa, Stayin’ Alive, do Bee Gees.

Se A Fazenda 15 foi um sucesso, o público não perde por esperar a nova temporada. Itapecerica da Serra (SP) vai ser palco de muito fogo no feno, provas emocionantes, barracos icônicos e emoção do primeiro ao último dia de confinamento!

Já dá para fazer a contagem regressiva, hein?

Veja:

O diretor deixou os fãs ansiosos Reprodução/Instagram

Não se esqueça: A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro! Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades.