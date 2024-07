Força de Mulher: conheça a história da nova novela da RECORD Sucesso mundial, a trama turca estreia dia 29, às 21h, na emissora Tudo de Record|Do R7 18/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 02h00 ) ‌



Força de Mulher, novela originalmente exibida na Turquia, estreia dia 29 na RECORD Divulgação

Força de Mulher estreia dia 29 de julho, às 21h, na tela da RECORD, e promete emocionar o público com todos os elementos típicos de um bom novelão e que a tornaram um sucesso em diversos países no mundo todo.

Originalmente exibida na Turquia com o nome de Kadin, a produção é uma versão do drama japonês Woman. Estrelada por nomes conhecidos da dramaturgia turca, como Özge Özpirinçci e Caner Cindoruk, Força de Mulher mostra a história de Bahar e seus dois filhos em busca de uma vida melhor.

Sobre a trama

Força de Mulher é a história de sobrevivência de Bahar (Özge Özpirinçci), uma jovem viúva com dois filhos. Abandonada pela sua mãe quando tinha 8 anos, ela perde depois a avó e o pai. Em um momento em que se sente sozinha, ela conhece Sarp (Caner Cindoruk), por quem se apaixona perdidamente. Depois de alguns anos de felicidade juntos, Bahar também perde o marido e só lhe restam duas coisas que a fazem se agarrar à vida: seus filhos, Nisan (Kübra Süzgün), de 7 anos), e Doruk (Ali̇ Semi̇ Sefi̇l, de 4). Juntos, eles são capazes de transformar a vida em um jogo, a pobreza em diversão e a ausência em alegria. Ela acredita que quando alguém tem um sorriso no rosto, o coração também responde com um sorriso.

Sua maior ajuda para enfrentar todos os desafios que a vida lhe impõe é o grande amor que tinha com seu falecido marido, Sarp. Ela conversa com ele sobre todos os seus problemas e se lembra dos dias em que passaram juntos em todos os momentos de sua vida. Essas lembranças servem como uma ponte entre seu passado e o presente. Entretanto, elas também a impedem de construir pontes para o futuro, pois não há lugar no coração de Bahar para outro amor e relacionamento. Essa jovem e bela mulher abriu mão de sua própria vida e feminilidade por seus filhos, e o fez de bom grado...

Força de Mulher mostra a luta de Bahar (Özge Özpirinçci) para criar os filhos após a morte do marido Divulgação

Quando sua mãe, Hatice (Bennu Yildirimlar), retorna à sua vida após vinte anos, Bahar tem de enfrentar seu passado e perceber que aqueles dias não eram como ela se lembrava. Mas, um grande obstáculo se interpõe em seu caminho diante do desejo de aproximar da mãe: sua irmã, Şirin (Seray Kaya). Essa jovem problemática faz tudo o que pode para impedir que a mãe e a irmã mais velha reatem o relacionamento. Para proteger o bem-estar mental de Şirin, Hatice dá as costas a Bahar, que, na verdade, precisa muito dela, e a seus dois filhos pequenos. Ela faz isso apesar dos protestos de seu marido Enver (Şeri̇f Erol).

Em Força de Mulher, a história de Bahar é a principal, enquanto a vida de outras mulheres também é acompanhada. Hatice, que deixou um de seus filhos para trás para começar uma nova vida, e sua angústia por estar presa entre as duas filhas; Yeliz (Ayça Erturan), que sempre precisa de um homem em quem se apoiar; Jale (Ece Özdi̇ki̇ci), que dá as costas ao filho, acreditando que a maternidade não é a melhor opção para ela e que, em vez disso, quer se concentrar na carreira; Jülide, que busca emoções e é vítima de sua própria beleza e muitas outras... As histórias dessas mulheres, que às vezes se ajudam e às vezes se prejudicam mutuamente, seus amores, desejos e lutas...

Força de Mulher estreia dia 29! Enquanto isso acompanhe a reta final de A Rainha da Pérsia de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. E fique por dentro de todas as novidades da nova novela aqui no site oficial.