Jornalismo da RECORD vence, pela primeira vez, o prêmio internacional ‘The AIBs’ Documentário do Repórter Record Investigação sobre exilados climáticos supera gigantes da comunicação mundial Tudo de Record|Do R7 25/11/2024 - 17h14 (Atualizado em 25/11/2024 - 17h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“Exilados pelo clima na Amazônia" garante prêmio inédito para a emissora Divulgação/RECORD

“Exilados pelo clima na Amazônia”, documentário exibido pelo Repórter Record Investigação, garantiu um prêmio inédito para o jornalismo da RECORD. A produção, que denuncia os efeitos trágicos das cheias e da seca nas comunidades ribeirinhas, ficou em primeiro lugar na categoria “Sustentabilidade” do prestigiado prêmio internacional da Association for International Broadcasting (AIB), que reconhece a excelência de produções jornalísticas nas áreas de TV, rádio e plataformas digitais ao redor do mundo.

Além deste, outros quatro trabalhos da RECORD foram finalistas do prêmio “AIBs”, que realizou a cerimônia de entrega em Londres, na última sexta-feira (23).

A equipe do programa passou 20 dias em viagem pela Amazônia para contar as histórias de quem sofre os efeitos devastadores das mudanças climáticas. O Banco Mundial estima que, nos próximos 25 anos, a América Latina alcance a marca de 17 milhões de refugiados climáticos — pessoas obrigadas a deixar suas casas por causa de catástrofes do clima.

A produção da RECORD superou gigantes da mídia internacional para garantir o prêmio. Ao todo, mais de 80 veículos de comunicação de 16 países diferentes, com alcance global e em diferentes idiomas, participaram da competição.

Finalistas

Além de “Exilados pelo clima na Amazônia”, quatro produções da emissora também foram finalistas do prêmio “AIBs”. A série Doc Investigação teve três episódios na shortlist: na categoria “Documentário sobre Crimes”, com os episódios “O Serial Killer de Goiânia” e “O Médico Predador”; e na categoria “Investigativo”, com o episódio “O Mistério de Serrambi”. Já o documentário do PlayPlus, “Se Essa Rua Fosse Minha”, estava entre os selecionados na categoria “Documentário sobre assuntos internos”.