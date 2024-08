Lucas Selfie recebe Rodrigo Carelli e Márcia Fu na primeira live Aquecendo o Feno para A Fazenda 16 Nesta sexta (16), a partir das 19 horas, apresentador já vai começar a ativar o famoso fogo no feno nas plataformas digitais da RECORD Tudo de Record|Do R7 16/08/2024 - 15h46 (Atualizado em 16/08/2024 - 15h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lucas Selfie apresenta a live Aquecendo o Feno às 19h nesta sexta (16) Reprodução/Instagram

Já começou a contagem regressiva para mais uma edição do reality que agita o Brasil! A Fazenda 16 estreia em setembro na tela da RECORD, enquanto isso, a curiosidade e expectativa só aumentam.

E que tal, já começar a ativar o famoso fogo no feno? Nesta sexta (16), acontece a primeira live Aquecendo o Feno, antes da estreia de A Fazenda 16. Lucas Selfie vai comandar a atração a partir das 19 horas, nas plataformas digitais da RECORD.

Para dar ao menos um aperitivo do que vem por aí em mais uma temporada da disputa rural, Selfie recebe dois convidados. Um deles é o dono de todos os segredos, o diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli. E para deixar este bate-papo mais descontraído, a ex-fazenda Márcia Fu também marca presença. Ela esteve na última edição do programa e se destacou por seu jeito de jogar, com momentos icônicos e que viralizaram nas redes sociais.

Então anota aí, a primeira live Aquecendo o Feno de A Fazenda 16 acontece hoje, a partir das 19h, e pode ser acompanhada nos canais da RECORD e do R7.com no YouTube.