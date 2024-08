Márcia Fu aconselha a peãozada de A Fazenda 16: ‘Tem que mergulhar de cabeça’ Na primeira live Aquecendo o Feno, Lucas Selfie contou com a companhia da ex-atleta para ‘emparedar’ Rodrigo Carelli acerca da nova temporada; confira! Tudo de Record|Do R7 21/08/2024 - 16h08 (Atualizado em 21/08/2024 - 16h08 ) ‌



A atração acontece semanalmente a até a estreia do programa Reprodução/Instagram

O feno já está aquecendo e logo mais Itapecerica da Serra vai pegar fogo! Nos preparativos para mais uma temporada do reality rural da RECORD, Lucas Selfie e Márcia Fu comandaram a primeira atração de esquenta para A Fazenda 16. Apelidado pelos ex-peões de “dono do hospício e chefe do circo”, o convidado de estreia da live Aquecendo o Feno foi ninguém menos que o diretor do núcleo de realities da emissora, Rodrigo Carelli.

Diretor da atração, Carelli viveu todas as temporadas do programa e viu não só o feno queimar, como levou o puro suco do entretenimento para quem estava do outro lado da tela. Por isso, além dos spoilers e dicas sobre a décima sexta edição, a dinâmica contou com sua opinião para montar alguns rankings entre todas as edições, como top campeões e tretas, por exemplo.

No início do bate-papo, o público já descobriu que, pela primeira vez na história do reality, a estreia vai acontecer em uma segunda-feira, no dia 16 de setembro. Para, segundo Carelli, “deixar essa a semana ainda mais cheia de acontecimentos”. Além disso, foi revelado que, até a data marcada, o nome de cada participante será revelado semanalmente, em meio a charadas divulgadas no perfil oficial do diretor. Ainda de acordo com ele, vem aí um elenco de peso para fazer jus à temporada anterior.

Personalidade marcante de A Fazenda 15, Márcia Fu soltou o verbo sobre sua temporada e tudo que espera para a próxima. Quando questionada sobre as confusões que se envolveu na sede, ela reconheceu: “Fui com tudo”. Revelou, também, o que mais a tirava do sério enquanto estava confinada: “As crianças achavam que sabiam de tudo porque tinham milhões de seguidores”. Mostrando que a TV é diferente das redes sociais, a ex-atleta aproveitou a deixa para debochar: “Tanto que deu bom para mim”.

O tópico rendeu e a medalhista olímpica, voz da experiência, ainda deixou uma dica para quem vai enfrentar o cercadão mais bombado do Brasil. “Entrar e ser você, não ficar preocupado com câmeras ou cancelamentos. Tem que mergulhar de cabeça”, aconselhou.

Confira a live na íntegra!

Fique ligado! A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

