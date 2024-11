Márcia Fu compartilha homenagem da Confederação Brasileira de Vôlei: ‘Orgulho da minha trajetória’ A medalhista olímpica foi condecorada pelo seu bronze nos jogos de Atlanta, em 1996, e celebrada pelas suas companheiras da época nas redes sociais Tudo de Record|Do R7 06/11/2024 - 14h26 (Atualizado em 06/11/2024 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Medalhista olímpica em 1996, Márcia Fu foi homenageada pela CBV Reprodução/Instagram

Ex-peoa de A Fazenda e ex-jogadora de vôlei, a apresentadora do quadro Fuzenda, Márcia Fu, mostrou aos fãs mais jovens que sua carreira nas quadras foi coroada de sucesso. Durante seus 20 anos de esporte, ela competiu em três olimpíadas e conquistou medalha de bronze em 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos. Recentemente, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) fez uma merecida homenagem para Fu.

Orgulhosa, ela fez questão de dividir com os seguidores: “Como fui feliz nos anos em que vesti a camisa da Seleção Brasileira! Recentemente, recebi essa linda homenagem da CBV em nome do meu amor ao esporte! Muito obrigada pela lembrança! Não podia de deixar de compartilhar isso com vocês, tenho muito orgulho da minha trajetória e de tudo que vivi para chegar até aqui”.

Nos comentários, ex-companheiras da apresentadora e personalidades do vôlei a parabenizaram. “Fu, você era muito craque nas quadras! Orgulho de ter convivido contigo”, comentou Fofão, que também era jogadora na seleção de 1996. “Arrasou meu amor! Você é minha diva!”, disse Virna Dias, também medalhista com Márcia.

Além dos comentários das jogadoras, os fãs elogiaram a apresentadora. “Você é muito linda e especial, Márcia! A sua estrela brilhará para sempre com o seu carisma nato”, comentou um fã. “Você era craque demais! Foi e é inspiração para muitos!”, completou outro internauta.

‌



E você? Se lembra da apresentadora da Fuzenda nas quadras?

Confira a postagem:

‌



Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Veja um resumo da dinâmica de apontamento em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 21 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A dinâmica de apontamento "Quem está perdido no jogo?" foi ao ar nesta segunda-feira (4) e revelou muito bate-boca, gritaria e até pedido de desculpas. O jogo consistia em apontar quem precisa recalcular a rota, indicando placas como: acidente, para quem está entrando em colisão; tempo ruim, para aqueles que vivem de cara fechada; trânsito, para os peões que apenas seguem o fluxo e não têm opinião; e policiamento, para aqueles jogadores que só vigiam