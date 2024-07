Márcia Fu firma parceria com a RECORD e estreia o Canal da Fu no YouTube A ex-atleta vai falar sobre entretenimento, A Fazenda 16, além de realizar uma cobertura especial da Olimpíada de Paris; fique ligado Tudo de Record|Do R7 18/07/2024 - 16h03 (Atualizado em 18/07/2024 - 16h03 ) ‌



Márcia Fu estreia em canal do YouTube com parceira da RECORD Edu Moraes/RECORD

Ela deu o que falar em A Fazenda 15 cantando Escrito nas Estrelas, implorando por seu remédio para dor de cabeça, blefando e jogando muito. Não à toa, Márcia Fu se transformou em um dos maiores destaques do reality da RECORD, virou musa nas redes sociais, e agora está de volta ao digital da emissora.

Na próxima segunda (22), Márcia Fu estreia o seu canal no YouTube, o Canal da Fu!, através do ACLR, a network do Portal R7.

Na plataforma, Márcia - medalha de bronze no vôlei nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996 - vai usar de toda sua espontaneidade e bom humor para falar sobre entretenimento, fofocas, comentar A Fazenda 16 - que logo vem aí - e, claro, esportes. Especialmente durante a Olimpíada de Paris, que acontece este mês, a ex-atleta fará uma cobertura diferenciada da competição, com conteúdo em estúdio e nas ruas, mostrando o Brasil de verdade.

“Eu amo a visibilidade que a internet me deu, e muita gente me perguntava quando eu teria meu programa. Então, decidi criar um! Estou adorando essa nova fase, principalmente porque vamos estrear na Olimpíada que eu entendo bem! Acho que no canal, vou poder me aproximar muito mais do meu público e das pessoas que me acompanham”, diz Márcia Fu, empolgada com a empreitada.

E ela completa, dando um spoiler sobre o conteúdo do Canal da Fu!. “Vai ter de tudo: entrevistas nas ruas, quadros de humor e até uma surpresa que logo vocês vão conhecer!”.

Parceria Márcia Fu e ACLR

A gestão de conteúdo e comercial do Canal da Fu! será feita em parceria com a RECORD, por meio do ACLR, network do Portal R7, responsável por lançar canais de sucesso na plataforma, como o da apresentadora Ana Hickmann.

O ACLR reúne talentos de diferentes nichos que ajudam a alimentar o ecossistema multiplataforma da RECORD, como o Portal R7 e redes sociais. A network tem como finalidade prestar assessoria, amplificar e consolidar os canais parceiros no YouTube, bem como seus conteúdos, nas mais diversas plataformas de comunicação, gerando valor e se conectando com o público.

“O pessoal do ACLR do R7 está me ajudando muito na distribuição dos conteúdos, e a fazer esse sonho acontecer. Estou adorando e espero que essa parceria dure muito tempo!”, diz Fu.

Atualmente o ACLR conta com mais de 160 canais no YouTube, 39 bilhões de views e cerca de 80 milhões de inscritos.